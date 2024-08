Province de Taourirt : Debdou à l’heure de son festival Laalaoui, un patrimoine populaire local

mercredi, 14 août, 2024 à 14:18

Debdou (province de Taourirt) – Le coup d’envoi de la 18ème édition du festival Laalaoui qui célèbre un patrimoine populaire local a été donné, mardi soir, à Debdou dans la province de Taourirt.

Placée cette année sous le thème ’’Debdou, civilisation et histoire’’, cette édition de deux jours est organisée par l’Association Ain Sbilia pour les arts populaires en partenariat avec l’Agence de développement de l’Oriental et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Secteur de la Culture- et avec le soutien de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.

Cet événement culturel tend, selon ses promoteurs, à mettre en avant les potentialités culturelles et artistiques de cette région, à faire connaître l’art arabo-amazigh, à présenter des activités artistiques et créatives divertissantes, ainsi qu’à encourager le tourisme culturel.

Pour le représentant de la Direction régionale du Secteur de la Culture, Khalid Berrada, cette manifestation rappelle la dimension et la richesse culturelles comme un facteur fondamental dans tout projet de développement visant la promotion du progrès et de la prospérité de la société.

Il a souligné, à cette occasion, l’importance de cet événement dans la préservation du patrimoine culturel immatériel, notamment le folklore local, en plus de son rôle dans la consécration des coutumes et traditions authentiques des habitants de cette région.

De son côté, le président de l’Association Ain Sbilia pour les arts populaires, Ali Hamdaoui a mis l’accent, dans une déclaration à la MAP, sur les objectifs de cette manifestation qui vise à encourager les activités culturelles et artistiques dans la région, notamment la musique et les arts populaires, ainsi qu’à faire connaître le riche potentiel touristique de Debdo.

Il a expliqué que cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple qui constitue une occasion de mettre en évidence la portée édificatrice et la profonde symbolique d’une épopée nationale renouvelée pour construire et élever les édifices de la Nation et sauvegarder son intégrité territoriale, ainsi que de la Journée nationale des Migrants, qui se veut une opportunité de renforcer l’attachement des MRE à leur civilisation et leur culture marocaines authentiques.

La cérémonie d’ouverture s’est distinguée par l’hommage rendu à certaines personnalités, dont des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger pour leur apport dans les domaines culturel, artistique et sportif, et par des chants et danses de la musique traditionnelle, interprétés par des groupes artistiques venant de plusieurs ville du Royaume.

Le programme de cet événement artistique et culturel comprend un ensemble d’activités culturelles, artistiques et intellectuelles diverses, en plus d’un colloque scientifique traitant de certains aspects de l’histoire de cette région.

Le programme comprend également l’organisation d’une excursion touristique et culturelle pour montrer aux invités du festival les monuments historiques dont jouit la ville de Debdo, ainsi que ses coutumes et traditions, en plus d’une soirée musicale avec la participation d’un groupe d’artistes et de troupes folkloriques.