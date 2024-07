Rabat: clôture du Festival international des arts et de la culture “Etés des Oudayas”

mercredi, 31 juillet, 2024 à 11:25

Rabat – La 12ème édition du Festival international des arts et de la culture “Etés des Oudayas” s’est clôturée, mardi soir à Rabat, avec une soirée haute en couleurs mettant en vedette plusieurs artistes marocains et étrangers.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en coopération avec le Comité national de la musique, le festival a été marqué, en cette dernière soirée, par un concert du groupe chilien Hermanos Tuna, accompagné des frères Azizi Alaoui, gratifiant ainsi le public d’une combinaison musicale unique de chants folkloriques latins et de musique marocaine.

La soirée s’est poursuivie avec une performance musicale du maestro Majid Bekkas, qui a emporté les spectateurs dans un voyage aux rythmes de la musique gnawa.

Pour finir en beauté, le chanteur Sami Ray a enchanté ses fans en interprétant un florilège d’anciens titres de ce genre musical et une sélection de ses propres chansons que le public connaît par cœur.

Dans une déclaration à la presse, M. Bekkas a exprimé sa fierté de participer à cette manifestation culturelle d’envergure qui a connu un développement considérable depuis sa création, mettant en avant la grande diversité de la programmation et l’engouement croissant pour ce festival.

Pour sa part, Sami Ray s’est dit “très heureux” de prendre part à cet événement qui contribue largement à la promotion et à la valorisation de la musique marocaine.

De son côté, Daniel Tuna, membre du groupe Hermanos Tuna, s’est dit “émerveillé” par l’interaction du public avec les rythmes du groupe, soulignant que l’ambiance festive et la culture de la coexistence et de la diffusion de l’amour distinguent les Marocains et les peuples latino-américains.

Cette édition (27-30 juillet) a été ponctuée par la participation d’un large éventail d’artistes, nationaux et internationaux, présentant différents styles musicaux. Le festival a permis aussi de rendre hommage à plusieurs artistes et groupes musicaux, dont Bachir Abdou qui a reçu le “Trophée du Festival” et Rhany Kabbaj qui s’est vu décerner le prix “Hassan Megri”.

D’autres prix ont été également attribués, notamment “Meilleur rappeur” à Lmoutchou, “la Fibule d’Or” au groupe Ethran et “Al Farabi” au groupe Nass El Ghiwane