Rabat: une exposition d’artistes marocains et subsahariens revisite les interactions entre héritage africain et modernité

mercredi, 2 octobre, 2024 à 22:40

Rabat – Douze artistes originaires du Maroc et de l’Afrique subsaharienne ont dévoilé, mercredi à Rabat, leurs œuvres dans le cadre de l’exposition collective intitulée “Enracinés dans, mais pas limités par”, offrant un voyage à travers le temps entre traditions africaines, authenticité, innovations et modernité.

Organisée en partenariat avec la Commissaire d’exposition indépendante Tania Chorfi, Galerie 38 et l’Association Arkane, à l’occasion de la 2ème édition des Assises des Industries Culturelles et Créatives de Rabat, cette exposition de deux jours (02 et 03 octobre) se veut une vitrine de la créativité et de l’innovation africaines, mettant en lumière à la fois l’attachement de ces artistes à leur patrimoine culturel et leur volonté de communiquer avec le monde.

Transcendant les obstacles géographiques et historiques, ces artistes exposent des œuvres entièrement réalisées au Maroc pour peindre les réalités sociales, économiques et culturelles du Continent, “afin de transmettre différents messages qui véhiculent leurs visions quant à la place de l’Afrique dans le monde”.

Porteurs des aspirations et espérances des leurs, les œuvres de ces femmes et hommes invitent au questionnement, à la recherche et à l’exploration de soi en interaction avec l’Autre, tout en faisant de la création une force motrice à même de bousculer les idées reçues.

Dans une déclaration à la MAP, la Commissaire de l’exposition, Michèle Desmottes, a expliqué que la réalisation de toutes ces œuvres au Maroc témoigne de l’importance du Royaume en tant que “terre d’hospitalité” et source d’inspiration.

“Ces artistes sont profondément attachés au patrimoine du Continent et à la réalité d’aujourd’hui”, a-t-elle indiqué, précisant que cette exposition donne à voir différentes œuvres témoignant de la force et de la créativité de l’art contemporain marocain et africain, inscrivant ainsi l’Afrique dans l’histoire globale de ce courant artistique.

En véritable “carrefour créatif”, cette exposition offre l’opportunité au public de découvrir, à travers un prisme artistique, la beauté créatrice africaine dans ce qu’elle a de plus ingénieux et de plus authentique, par le biais de réalisations variées qui défient l’ordinaire pour incarner, en subtilité, une interconnexion entre les époques, les traditions, les innovations, les terres et les idées.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, avec le soutien de l’Union européenne au Maroc, cette 2ème édition des Assises des Industries Culturelles et Créatives permet de penser l’avenir de ce secteur dynamique, créateur de richesses, d’emplois, d’émotions et de sens au service du rayonnement du Royaume, tout en explorant les nouvelles tendances en matière de gouvernance, de financement et de transformation digitale.