Rabat : Les jeunes lauréats de l’ESBAC exposent leurs premières œuvres à la galerie d’art de la CDG

jeudi, 13 juin, 2024 à 22:48

Les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réitéré, dans une déclaration lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU à New York, leurs positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.