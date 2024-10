Rabat : L’Institut français lance sa saison culturelle sous le thème “Le vivant”

vendredi, 4 octobre, 2024 à 10:54

Rabat – L’Institut Français du Maroc (IFM) a lancé, jeudi lors d’une conférence de presse à Rabat, sa saison culturelle au titre de l’année 2024-2025 sous le thème “Le vivant”, l’occasion de promouvoir la création artistique et les échanges culturels entre le Maroc et la France.

En abordant diverses problématiques et thématiques, telles que la préservation de l’eau, la transition énergétique ou encore la biodiversité, cette nouvelle saison culturelle s’inscrit pleinement dans les enjeux majeurs qui fondent le partenariat maroco-français.

En effet, elle vient souligner l’engagement commun des deux pays en faveur d’une gouvernance climatique plus résiliente face aux dynamiques actuelles, nécessitant des actions concrètes et une coopération renforcée.

Prévoyant une programmation riche et diversifiée, cette nouvelle saison culturelle de l’IFM jettera la lumière sur la scène artistique qui, par sa sensibilité et sa capacité d’écoute du monde, invite le public à porter un autre regard sur cette grande communauté du vivant.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a indiqué que cette programmation est le fruit d’un dialogue perpétuel entre les acteurs culturels, scientifiques et intellectuels français et marocains, notant que l’IFM constitue un lieu de rencontre, d’échange, de dialogue et de création entre les deux pays.

Concernant le thème de cette nouvelle saison culturelle, M. Lecourtier a expliqué que l’objectif est de mettre l’accent avec les artistes, les scientifiques et les intellectuels sur les questions d’actualité les plus importantes, telles que la transition énergétique, la préservation de la biodiversité ou encore le changement climatique.

Le diplomate a, dans ce sens, relevé que la France et le Maroc ont de nombreuses actions à entreprendre dans ce domaine afin de renforcer et d’accroître la sensibilisation des sociétés aux enjeux liés à la préservation de l’environnement, notant que l’Institut français constitue l’un des réseaux culturels les plus importants au monde, disposant d’une dizaine d’antennes sur l’ensemble du territoire marocain.

Pour sa part, la directrice de l’IFM, Agnès Humruzian, a souligné que la thématique du vivant, notamment dans sa dimension écologique, constitue un sujet majeur pour les sociétés et la jeunesse, ajoutant que “c’est un sujet sur lequel l’Institut français est très engagé et qui est au cœur de nombreuses collaborations avec des partenaires marocains, les artistes, les écoles, les associations, les intellectuels, les scientifiques”.

“Le Vivant est un thème qui est nourri par nos partenariats et qui irrigue toutes les disciplines. Car parler du vivant, c’est parler écologie mais c’est aussi parler des interdépendances entre les différentes formes de vie sur Terre”, a souligné Mme Humruzian, indiquant que l’IFM a collaboré avec de nombreux chercheurs et scientifiques marocains dans le cadre de cette programmation culturelle.

Elle a également indiqué que la programmation comprend deux volets, à savoir “le dialogue entre la science” et “l’engagement citoyen”, ajoutant que la programmation artistique de cette nouvelle saison se distingue par sa richesse et sa diversité, englobant notamment la musique, la photographie, le cinéma, la danse contemporaine et le numérique.

Espace de dialogue privilégié entre la France et le Maroc, l’IFM a, depuis sa création, su développer de nombreuses coopérations dans les domaines culturel, éducatif et linguistique. Il a également favorisé une dynamique d’échanges fructueux qui enrichissent chaque année les projets de la saison culturelle.