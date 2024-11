Rabat: Vernissage d’une exposition de créations artistiques de fonctionnaires de police

samedi, 23 novembre, 2024 à 21:59

Rabat – Le vernissage d’une exposition de créations artistiques de fonctionnaires de police a eu lieu, samedi à Rabat, à l’occasion du 69ème anniversaire de la glorieuse Fête de l’indépendance.

Organisé par la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 28 courant, invite le public à découvrir des peintures réalisées par des fonctionnaires de police, dans le cadre de l’ouverture à l’activité culturelle et créative du personnel de la police, de leur encouragement à exceller dans divers domaines culturels et sportifs et du développement de leurs talents et compétences artistiques.

Cette exposition comprend une trentaine d’œuvres appartenant à différentes écoles artistiques, réalisées avec professionnalisme et un sens artistique élevé.

Cet événement culturel s’inscrit dans la continuité de la cérémonie d’excellence et de créativité organisée par la Fondation à l’occasion du 69ème anniversaire de la glorieuse Fête de l’indépendance, a déclaré à la presse le secrétaire général adjoint de la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, Mohamed Machmachi.

L’exposition met en avant le talents et les compétences artistiques des fonctionnaires de police, que la Fondation s’emploie à valoriser et à perfectionner, a-t-il ajouté.

L’événement vise à encourager la créativité artistique et culturelle parmi les membres de la famille de la sûreté nationale, a poursuivi le secrétaire général adjoint de la Fondation.