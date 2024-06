Rabat : Vernissage d’une exposition documentaire retraçant le parcours de feu Abdelwahad Radi

jeudi, 6 juin, 2024 à 16:26

Rabat – Le vernissage de l’exposition documentaire “Abdelwahad Radi (1935-2023) : un éminent témoin de son époque”, a eu lieu, mercredi soir, à la Galerie des Archives du Maroc à Rabat.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par les Archives du Maroc, à l’occasion de la semaine internationale des Archives, cette exposition (05-20 juin) a été réalisée à partir de la donation par le défunt de l’ensemble de ses archives et de ses documents personnels aux Archives du Maroc en 2023.

Cette donation de l’ancien parlementaire et ministre en faveur des Archives du Maroc est composée de milliers de documents, photos, textes, lettres, notes, discours et dossiers, retraçant le parcours du défunt au fil des grandes étapes de l’Histoire contemporaine du Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, a expliqué que “cette exposition documentaire rend hommage au militant, à l’homme politique et au grand diplomate que fut Abdelwahad Radi”, précisant que l’idée de l’organisation de cet événement était venue après la décision du défunt, en 2023, de confier toutes ses archives à l’Institution.

Et d’ajouter que cette exposition, organisée un an après la signature de la convention de don avec Archives du Maroc, se veut une occasion idoine pour faire connaître cette collection d’archives et la transmettre aux générations futures.

Dans une déclaration similaire, la fille du défunt, Lamiaa Radi a indiqué que cette donation aux Archives du Maroc a été “la dernière volonté” de son défunt père avant son décès, ajoutant que feu Abdelwahad Radi tenait à mettre ses archives, qui témoignent de son parcours universitaire et politique, à la disposition des professeurs universitaires et des jeunes chercheurs marocains.

Avant le vernissage de cette exposition documentaire, la salle de conférence de l’Institution a abrité une séance de témoignage pendant laquelle la parole a été donnée à des personnalités associatives et politiques qui ont connu de près le défunt. Cette séance a offert l’opportunité pour revenir sur le parcours politique, associatif et syndical de Abdelwahad Radi, ainsi que sur ses qualités humaines et professionnelles.

Décédé le 26 mars 2023, feu Radi est considéré comme l’un des fondateurs de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) en 1959 (actuellement USFP). Le défunt a été élu en tant que parlementaire pour la première fois en 1963, avant d’être réélu membre de la Chambre des représentants au cours des législatures qui ont suivi. De même, il a été élu président de la Chambre lors de plusieurs législatures (1997-2002, 2002-2007 et 2010-2011).

Sur le plan gouvernemental, il a occupé les postes de ministre chargé de la Coopération (1983) et ministre de la Justice (2007).