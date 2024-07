Rabat : vernissage de l’exposition collective “Des Traces sur le sable des rivages”

jeudi, 25 juillet, 2024 à 23:35

Rabat – Le vernissage de l’exposition collective des artistes marocains du monde “Des Traces sur le sable des rivages” a eu lieu, jeudi à l’espace rivages, relevant de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger à Rabat.

Le temps d’un mois, cette exposition, qui englobe une partie de la collection artistique de la Fondation, offre une panoplie d’œuvres d’artistes marocains établis, notamment, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et aux Emirats Arabes Unis.

Faisant partie de cette pléiade d’artistes qui ont exposé leurs œuvres à l’Espace rivages de 2016 à 2024, les artistes peintres Said Messari, Charaf El Ghernati, Youssef Gharbaoui, Mohamed Azouzi, Hamid Douieb, Ibn El Farouk, Alyaa Al Ezzi, Hanan Bouanani et Ali Sahtoute.

L’exposition comprend, également, les œuvres de Salman Ezzammoury, Ahmed Hamid Bouziane, Adil Haouata, Khalid El Bekay, Merieme Mergueldi, Kaoutar Bassir, Touria Alaoul, Karima Di Lena, Abdelkader Meskar, Hamid Bouhioui, Chaimaa Mellouki, Jean-Numa Caux, entre autres.

Il s’agit de la première exposition collective organisée à l’espace Rivages, a relevé Fatiha Amlouk, responsable du pôle de l’art, de la culture et de la communication à la Fondation Hassan II pour les MRE, ajoutant que nombre d’artistes participant ont, auparavant, exposé leurs œuvres à titre individuel dans le même espace.

“Cette exposition collective ambitionne, à travers cette sélection d’œuvres, à rapprocher le public des caractéristiques plastiques qui distinguent les toiles exposées, lesquelles reflètent les parcours artistiques de chaque peintre et mettent en valeur la richesse et la diversité des arts plastiques marocains”, a-t-elle fait observer dans une déclaration à la MAP.

Inauguré en 2016, l’espace Rivages est destiné aux artistes et écrivains marocains résidant à l’étranger. Depuis sa création, plusieurs expositions et présentations de livres ont été organisées dans le but de faire découvrir les créations des MRE au Maroc et de renforcer leur contribution à la scène artistique et culturelle du pays.