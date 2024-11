Rabat : Vernissage de l’exposition “Poésie et peinture” de Loubaba Laalej

jeudi, 14 novembre, 2024 à 21:56

Rabat – Le vernissage de l’exposition “Poésie et peinture” de l’artiste Loubaba Laalej, a eu lieu, jeudi à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Cette manifestation artistique, qui se poursuit jusqu’au 14 décembre prochain, a été marquée par une lecture poétique accompagnée de luth, et suivie d’une séance de signature du livre “Poésie et Peinture”.

Dans ce livre de 198 pages, Laalej repousse les limites entre la peinture et la poésie en créant un dialogue entre ces deux formes d’art sur ses toiles, où le poème prend vie à travers les nuances des couleurs.

Dans une déclaration à la MAP, la plasticienne a dit que les toiles contenues dans le livre reflètent l’esprit et l’âme des artistes ayant marqué de leur empreinte son propre parcours artistique, au-delà des sentiers battus, notant que cette exposition comprend 39 œuvres avec en toile de fond des histoires humaines profondes et significatives, au sein d’une expérience artistique qui promeut la convergence entre la peinture et la poésie.

Native de Fès, Laalej s’est installée à Paris dès 1956. Elle est diplômée en journalisme, sociologie et études internationales. Issue d’une famille d’artistes, Loubaba est passionnée par l’écriture et la peinture depuis son jeune âge. Elle compte à son actif plusieurs expositions en France, Italie, Vietnam, Espagne.

En 2019, elle a obtenu un doctorat honorifique délivré par le Forum International des Beaux-arts en guise de reconnaisse de ses créations artistiques. Elle est membre du Bureau Permanent de la Ligue des Écrivaines d’Afrique et de l’Alliance des Créateurs Arabes. Parmi ses recueils de poésie figurent “Fragments”, “Pensées vagabondes”, “Mysticité et plasticité”, “Melhoun et peinture”, “Poésie et peinture”, “Icônes de la plasticité au féminin”.