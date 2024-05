Le rôle du CEAS dans la promotion de la culture amazighe, au centre d’une table ronde au SIEL

vendredi, 10 mai, 2024 à 23:32

Rabat – Le rôle du Centre des études anthropologiques et sociologiques (CEAS), relevant de l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), dans la promotion de la culture et de la langue amazighes a été au centre d’une table ronde, organisée vendredi dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient actuellement à Rabat.