Salé : rencontre autour du livre “Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légendes” de Mouna Hachim

jeudi, 10 octobre, 2024 à 23:38

Salé – Une rencontre a eu lieu, jeudi à la Fondation Abou Bakr El Kadiri pour la Culture à Salé, avec l’écrivaine et chercheuse en histoire et en anthropologie, Mouna Hachim, autour de son dernier ouvrage “Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légendes”, en présence d’une pléiade d’écrivains et d’intellectuels.