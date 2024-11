Salon international du livre de Sharjah : Mise en avant du lien historique profond entre l’Andalousie et le Maroc

vendredi, 15 novembre, 2024 à 23:23

— DNES : Hajar RADDI —

Sharjah – Des historiens et des chercheurs marocains ont mis en avant, lors d’une conférence tenue dans le cadre de la 43è édition du Salon international du livre de Sharjah, le lien historique profond entre l’Andalousie et le Maroc, soulignant l’unité historique et intellectuelle entre les deux, outre l’impact profond du monde islamique sur la culture occidentale.

Organisée sous le thème “L’Andalousie marocaine”, cette rencontre a été l’occasion pour les intervenants de rappeler la relation étroite entre le Maroc et l’Andalousie à travers l’histoire, faisant de l’héritage andalou un affluent majeur de l’identité marocaine, comme le stipule la Constitution du Royaume.

Ils ont également expliqué que le Maroc est considéré comme l’héritier des secrets de l’Andalousie sur les plans littéraire, intellectuel, artistique et culturel, allant de la cuisine à la musique, en passant par l’architecture et d’autres domaines, notant qu’au moment où l’Orient considère l’Andalousie comme l’eldorado perdu, les Marocains estiment que l’Andalousie perdure en eux jusqu’à présent.

A cette occasion, le directeur de la Bibliothèque Royale Hassania, Ahmed-Chouqui Binebine, a mis en avant le rôle majeur de l’Andalousie dans l’enrichissement de la civilisation occidentale, soulignant que des scientifiques, philosophes et médecins du monde islamique ont contribué à la transmission de l’héritage andalou à travers des manuscrits et des traductions.

Dans ce sens, il a fait savoir que la ville de Tolède, au IIIe siècle de l’Hégire, a été un centre important pour la traduction de centaines d’ouvrages arabes vers le latin, ajoutant que des savants tels qu’Ibn Rochd (Averroès) et Ibn Sina (Avicenne) ont marqué à jamais l’histoire des sciences occidentales.

L’Espagne a conservé un grand nombre de manuscrits arabes qui ont été documentés au “Monastère de l’Escurial”, avant d’être offerts au Maroc sous forme de copies électroniques, précisant que les Rois du Maroc ont toujours veillé à préserver et à protéger ce patrimoine, a-t-il dit.

De son côté, l’experte du patrimoine andalou-marocain, Fatima Tahtah, a évoqué les multiples aspects de l’unité liant l’Andalousie et le Maroc sur les plans politique, intellectuel, culturel et religieux, soulignant que cette relation remonte à la conquête de l’Andalousie et jusqu’à la chute de Grenade.

Le Maroc a été le principal refuge pour les Andalous expulsés, ce qui a renforcé les liens civilisationnels, sociaux et culturels entre les deux peuples, a-t-elle fait observer.

En outre, le professeur marocain, Ahmed Chahlane, a mis en avant le lien avéré entre la modernité occidentale et le patrimoine du monde islamique, précisant que le concept de modernité, clairement visible dans la pensée d’Ibn Hazm d’Andalousie et d’Ibn Rochd de Cordoue, a profondément influencé les philosophes occidentaux qui ont puisé les prérequis de la pensée critique de ces érudits.

Placé sous le thème “Le Maroc des cultures à Sharjah du livre”, le pavillon marocain au sein du Salon propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d’écrivains, d’auteurs et d’éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d’une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4.000 titres de 25 maisons d’édition marocaines y sont exposés.