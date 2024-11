Semaine du film pour les droits des femmes: le cinéma, un outil pour briser le silence entourant la violence faites aux femmes (responsable onusienne)

mercredi, 27 novembre, 2024 à 11:27

Dans son intervention à l’occasion du 10ème Forum Global de l’Alliance des Civilisations, tenu à Cascais, près de Lisbonne, M. Bourita a relevé que le Maroc, par ses choix et ses actions, trace une voix singulière et une expérience unique, qui sont autant de sources d’inspiration pour l’Alliance des Civilisations et ses membres, soulignant que “sous la conduite de Sa Majesté le Roi, le Maroc ne s’est pas contenté de faire l’éloge du dialogue, il l’a incarné”.