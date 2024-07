Séminaire à Rabat sous le thème “Le Coran et l’Occident : vers une approche rationnelle”

mardi, 9 juillet, 2024 à 20:49

Rabat – “Le Coran et l’Occident : vers une approche rationnelle” est le thème d’un séminaire international qui s’est ouvert, mardi à Rabat, en présence de plusieurs personnalités diplomatiques, académiques et médiatiques.

Initié par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Institut allemand pour le dialogue et la compréhension mutuelle “Mouatana”, cet événement vise à examiner l’intérêt porté par les intellectuels européens au Saint Coran, à sa traduction dans les langues latines et à l’application des procédés de recherche à ses textes.

Ce séminaire ambitionne aussi de discuter des facteurs encourageant l’exacerbation de l’extrémisme et du terrorisme, et de débattre de l’attitude hostile des mouvements extrémistes en Europe à l’égard de l’islam et des musulmans.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ICESCO, Salim Bin Mohamed Al-Malik, a indiqué que cette manifestation scientifique ambitionne de promouvoir les valeurs de coexistence et de paix, notant que le Coran “porte en lui cette lueur miraculeuse qui pénètre les cœurs avant même que ses significations ne deviennent claires”.

Il a, dans ce sens, mis en exergue la nécessité d’adopter une approche rationnelle qui suppose un engagement strict de tous à respecter les sacralités et qui défend les valeurs de la liberté d’expression dans le respect d’autrui.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger, a relevé que cet évènement vise à “nous rappeler de notre engagement pour une bonne compréhension de ce texte sacré, la promotion du dialogue interreligieux, et le rejet de la haine et de l’extrémisme”.

Soulignant l’intérêt particulier que l’Allemagne et l’Europe accordent aux études islamiques et coraniques, M. Dölger a affirmé que les divergences de points de vue des experts en la matière apporte plus de richesse et favorise une meilleure compréhension de l’islam et du rôle formateur du Coran.

Au programme de ce séminaire figurent plusieurs conférences, tables rondes, et rencontres animées par des chercheurs et professeurs internationaux, ainsi que le lancement de l’initiative “Lisez-le, pour le comprendre”, qui vise “à rendre le texte coranique disponible dans toute sa splendeur cognitive et miraculeuse, afin qu’il soit accessible d’une manière qui évite les modes traditionnels de présentation du Coran”.