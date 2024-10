Show du caftan à Addis-Abeba: un voyage à travers le patrimoine culturel marocain

dimanche, 27 octobre, 2024 à 19:03

Addis-Abeba – La magie du Maroc a opéré et l’émerveillement était à son comble lors d’une soirée gala, organisée, samedi à Addis-Abeba, pour célébrer le patrimoine culturel et artisanal du Royaume.

Cette soirée purement marocaine par ses costumes traditionnels et ses myriades de saveurs qui offre une expérience gastronomique exceptionnelle vient clôturer la semaine de l’artisanat marocain, tenue pour la première fois dans la capitale de l’Ethiopie.

Cet évènement, qui a suscité de l’excitation et de l’enthousiasme chez les convives, a été une occasion de dévoiler la beauté, la diversité et la richesse des métiers d’art dont celui de la Haute couture traditionnelle.

L’élégance et intemporelle du Caftan régnait en maître sur le podium. Véritable ode à la beauté, ce défilé présentait une collection de 5 créatrices marocaines qui ont su ensorceler l’assistance par cette étoffe de mille et une nuit, forte de sa notoriété et symbole de l’identité culturelle.

Approchés par la MAP, plusieurs invités à ce show n’ont pas manqué de souligner que le caftan, fruit du travail minutieux des maîtres artisans, constitue un véritable symbole de la culture marocaine, exprimant leur voeu de faire de cette manifestation un rendez-vous culturel annuel permettant aux artisans marocains d’exporter leur savoir-faire.

S’exprimant à l’ouverture de cette soirée haute en couleur, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a mis en avant la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion de l’artisanat, soulignant que ce secteur peut constitue un vecteur essentiel pour le développement de la coopération sud-sud.

M. Arrouchi a dans ce sens insisté sur le rôle de l’artisanat et la formation professionnelle dans le développement de l’Afrique et dans le maintien de la paix et de la sécurité du continent, soulignant que l’artisanat en Afrique représente un pilier important de l’économie puisqu’il permet de créer des emplois et de générer des revenus pour de nombreuses communautés.

Le diplomate a aussi relevé que l’artisanat permet la transmission des valeurs culturelles et des savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi à la préservation de l’identité et à la fierté culturelle des communautés, faisant par ailleurs remarquer que la formation professionnelle permet aux jeunes d’acquérir des compétences techniques en leur offrent des alternatives face aux risques de recourir à des activités illégales ou être recrutés par des groupes armés en raison du manque d’opportunités.

Et de conclure qu’un secteur artisanal et des programmes de formation professionnelle bien structurés peuvent contribuer directement à la stabilité et à la sécurité en Afrique.

Le président de la Chambre d’Artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a, pour sa part, indiqué que sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc a toujours reconnu l’importance de l’artisanat comme moteur de développement et mis en place des initiatives concrètes pour favoriser l’accès des femmes à des opportunités économiques.

Il a aussi affirmé que la vision du Royaume repose sur la promotion d’un artisanat durable, inclusif et compétitif sur le marché mondial, tout en préservant son patrimoine culturel, notant en outre que l’artisanat en Afrique est bien plus qu’une simple activité économique mais il reflète l’identité, l’histoire et le savoir-faire ancestraux des peuples du continent.

Prenant la parole à son tour, le Directeur de Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Moha Errich a indiqué que l’organisation de cette manifestation s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations royales relatives à la promotion de la coopération sud-sud en vue de développer les économies du continent en tirant profit de ses ressources naturelles et de son capital humain.

Il a également mis l’accent sur l’intérêt accordé par le Royaume à la promotion de l’innovation dans le secteur de l’artisanat à travers le développement de la formation continue, tout en garantissant les infrastructures nécessaires et l’amélioration des conditions socio-professionnelles des artisans.

De son côté, Abdesslam Amarir, de la Division de l’Inventaire et de la documentation du Patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a affirmé que cet événement, organisé à Addis-Abeba, traduit la volonté du Maroc de renforcer les relations de partenariat avec les pays africains dans tous les domaines notamment celui de la culture.

Il a par ailleurs souligné que l’artisanat est enraciné dans l’histoire du Royaume, faisant remarquer que les maîtres artisans perpétuent cette tradition et continueront à reproduire cette expression matérielle de ce patrimoine culturel dans le but de le préserver, le valoriser et le transmettre de génération en génération.

Pour la styliste Imane Tadlaoui, cette participation constitue une occasion pour les designers marocains de présenter leurs dernières créations à Addis-Abeba.

“Le caftan est une fierté pour le Maroc”, a-t-elle confié à la MAP, saluant le travail accompli par les différents partenaires pour assurer la réussite de cette manifestation.

La soirée de gala, qui a débuté par le salut des hymnes nationaux de l’Ethiopie, de l’Union africaine et du Maroc, a été marquée par la projection d’une vidéo sur le potentiel énorme qu’offre le Royaume en matière d’investissements dans différents domaines.

Un dîner a été offert à cette occasion en l’honneur des personnalités présentes dont des ambassadeurs accrédités auprès l’UA et de l’Ethiopie.

Cette manifestation s’est tenue à la veille de l’événement Africa Celebrates, prévu du 6 au 10 novembre qui célébrera la diversité de la culture africaine. A cette occasion le PDG d’Africa Celebrates Lexy Mojo-Eyes a présenté l’édition 2024 qui vise à mettre en avant les opportunités offertes par les pays africains à travers des expositions et des forums.

A rappeler qu’une trentaine d’artisans de la région de Rabat-Salé-Kénitra ont pris part à la semaine artisanale du Maroc qui a constitué une belle opportunité pour mettre en avant la richesse du patrimoine culturel du Royaume

A la veille de l’inauguration de cette exposition, un show du Caftan marocain a eu lieu lundi dernier au siège de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies.