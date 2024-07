Sidi Ifni : Ouverture du 3ème festival de la culture, de l’art et des sports

mardi, 16 juillet, 2024 à 20:08

Sidi Ifni – La 3ème édition du festival de la culture, de l’art et des sports de Sidi Ifni s’est ouverte lundi soir sous le signe “Sidi Ifni : Une histoire séculaire, un présent radieux et un avenir prospère”.

Cette manifestation, organisée jusqu’au 27 juillet en partenariat avec le conseil régional de Guelmim-Oued Noun, les conseils provincial et communal de Sidi Ifni et l’association Ifni Moubadarate, coïncide avec la commémoration du 25ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône et la 55ème anniversaire du retour de Sidi Ifni à la mère patrie.

Le festival, dont l’ouverture a été présidée par le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, vise à contribuer au développement de la ville de Sidi Ifni et à faire connaître les produits locaux.

Une exposition de produits agricoles et d’artisanat a été inaugurée à cette occasion avec l’objectif de faire découvrir les produits et savoir-faire locaux, à valoriser la commercialisation des produits coopératifs et à améliorer les revenus des acteurs du secteur.

L’espace des produits agricoles, qui s’étend sur une superficie de 1.500 m², connaît la participation de 80 exposants de plusieurs régions du Royaume qui présentent divers produits, dont le miel, l’arganier, le couscous, le safran et les produits de cosmétique.

Dans le stand de l’artisanat, environ 66 coopératives et associations exposent des produits de la gravure sur bois, de la couture traditionnelle, de la broderie et des bijoux en argent.

Le public du festival a également apprécié les spectacles de courses de dromadaires et de Tbourida.

Le programme de la 3ème édition du festival comprend l’organisation d’activités artistiques et de compétitions de basket-ball, de beach soccer, de beach-volley, de pétanque, de tir à l’arc, de surf, de courses sur route et de pêche.

Cette manifestation prévoit aussi l’organisation d’un colloque, d’un concours de récitation du saint Coran, ainsi qu’une opération de circoncision collective, une campagne de don du sang, une caravane médicale multidisciplinaire, des lectures de poésie et un carnaval.