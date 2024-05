SIEL 2024: Le journaliste Ahmed Tahiri signe son oeuvre “l’Oeil regarde, le mot veut”

dimanche, 19 mai, 2024 à 20:59

Rabat – Le journaliste Ahmed Tahiri a signé, samedi en marge de la 29ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL) à Rabat, son livre “l’Oeil regarde, le mot veut: textes sur les frontières du journalisme et de la littérature”, annonçant ainsi son décollage vers le monde de l’écriture littéraire.

Dans ce livre d’environ 240 pages, publié récemment par la maison d’édition “Sliki Akhawayn”, Ahmed Tahiri présente une œuvre littéraire conciliant documentation journalistique et narration romancière, où il raconte, en deux chapitres, ses expériences médiatiques les plus importantes en Algérie et au Liban (2001-2008), ainsi qu’au Bahreïn (2013-2017), lorsqu’il était correspondant de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Un troisième chapitre comprend des récits rédigés en dehors de l’espace professionnel, sur la “perte cruelle” et d’autres problèmes et phénomènes de société.

“La publication de cette œuvre est un moment de célébration pour une grande partie de l’élite culturelle et médiatique dont Ahmed Tahiri fait partie”, écrit Nizar Lafraoui, journaliste à la MAP, dans la préface du livre.

Le langage utilisé dans le livre est, “à l’image de son auteur”, “élégant et transparent, mais perçant et piquant, débordant de tensions trahies par les mots, le rythme et le découpage des phrases et des paragraphes”, souligne M. Lafraoui,

Pour sa part, Ahmed Tahiri a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que “la littérature le hante depuis l’enfance”, soulignant qu’il a toujours été passionné de poésie et de romans avant même de travailler au journalisme, un monde qu’il a intégré par hasard.

Son expérience en tant que correspondant de la MAP a enrichi son style et aiguisé sa plume, le mettant à l’affût des événements qui ont changé les traits de la région arabe sur les plans politique et social, se référant en particulier à sa période en tant que correspondant en Algérie lors des événements en aval de la “décennie noire” et des “catastrophes naturelles et troubles sécuritaires” qui l’ont accompagnés.

Dans le même sillage, l’auteur s’est également remémoré sa couverture médiatique des événements au Liban, la qualifiant de “l’apogée” de sa carrière, compte tenu des guerres et des crises politiques successives qui avaient ravagé ce pays à l’époque.

Le journaliste a aussi indiqué que sa couverture médiatique au Bahreïn s’est caractérisée par une “cadence normale” en raison de la stabilité sociale et politique, lui laissant une marge pour réaliser des reportages à caractère culturel.

S’exprimant sur le caractère narratif et romancier qui distingue les derniers chapitres du livre, M. Tahiri a déclaré qu’il s’est “libéré des restrictions imposées par le style journalistique”, donnant libre cours à sa plume pour peindre des mots et des images de personnages qui lui manquent et un quotidien simple qui l’impacte.

La 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se poursuit jusqu’au 19 mai, avec la participation de 743 exposants de 48 pays et l’UNESCO, invité d’honneur du Salon.