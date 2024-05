SIEL 2024 : l’IA au centre d’une rencontre organisée par le Secrétariat général du gouvernement

samedi, 11 mai, 2024 à 10:30

Rabat – Le stand du Secrétariat général du gouvernement au 29e Salon internationale de l’édition et du livre (SIEL) a accueilli, vendredi, la professeure et experte internationale en intelligence artificielle (IA) et relations internationales, Fatima Roumate, pour présenter son dernier ouvrage “L’intelligence artificielle et le nouvel ordre mondial : nouvelles armes, nouvelles guerres et nouveaux rapports de force”.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme d’activités élaboré par le Secrétariat général pour cette édition et témoigne de son adhésion aux discussions juridiques en cours sur l’importance de l’IA et les moyens de la réguler à même d’assurer une protection juridique, conformément aux recommandations émises par l’UNESCO sur l’éthique de l’IA et selon une approche participative, indique le Secrétariat général du gouvernement dans un communiqué.

Dans ce livre, l’auteure présente “la théorie de l’intelligence artificielle”, qui considère l’IA comme nécessaire pour comprendre les relations internationales actuelles et anticiper les changements futurs, se trouvant au cœur du débat international sur la régulation de l’IA et son éthique, tout en évoquant l’engagement du Maroc dans les efforts internationaux déployés à cet égard, ajoute la même source.

Par ailleurs, la présentation de cette ouvrage, poursuit le communiqué, témoigne de l’intérêt accordé par le Secrétariat général du gouvernement à l’étude, présentée par l’écrivaine, des développements internationaux post-pandémie, et aux solutions alternatives qu’elle propose, en examinant les défis posés par l’IA à l’échelle du droit international public dans toutes ses branches, y compris le droit international des droits de l’Homme, le droit économique international et le droit international humanitaire, avec un accent particulier sur les mécanismes internationaux et régionaux de l’éthique de l’IA, ainsi que les législations comparatives en la matière.