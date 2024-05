SIEL 2024 : Une maquette de l’oasis de Marrakech présentée au stand de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement

samedi, 11 mai, 2024 à 1:14

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a dévoilé, vendredi à Rabat, dans le cadre de sa participation à la 29ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), une maquette de l’oasis de Marrakech, réalisée par des élèves de l’éco-école Oum Al Fadl de Marrakech.

Illustrant la capacité d’innovation des jeunes engagés dans les programmes de la Fondation et les méthodes pédagogiques utilisées pour sensibiliser à l’environnement, cette maquette, dont la présentation marque l’un des moments forts de la participation de la Fondation au 29ème éditions du SIEL, est le résultat d’un travail de longue haleine, réalisé par 15 élèves et encadré par 2 professeurs.

Bien que la maquette ne soit pas un livre, elle sert d’exemple palpable des méthodes pédagogiques utilisées pour sensibiliser à l’environnement. La Fondation appuie l’importance de l’éducation environnementale active et la richesse des programmes proposés, afin de renforcer la sensibilisation et l’engagement envers un avenir durable.

“Ce projet représente l’écosystème réel de la palmeraie et met en avant ce patrimoine naturel marocain”, a affirmé Faiza Baheddis, chargée de projet outils pédagogiques à la Fondation, dans une déclaration à la MAP.

Outre l’engagement de la Fondation en faveur de la sensibilisation et de l’éducation axées sur le développement durable et l’environnement, Mme Baheddis a affirmé que la participation de la Fondation à cette édition du SIEL est une occasion idoine pour mettre en avant son “approche intergénérationnelle”, à travers ses programmes et ses initiatives qui accompagnent l’apprentissage tout au long de la vie.

“Aujourd’hui, nous accueillons des élèves d’une éco-école, venus pour découvrir le stand et comprendre cette approche intergénérationnelle à travers des outils pédagogiques conçus par la Fondation sur la thématique environnementale”, a-t-elle ajouté, soulignant que ces derniers sont également présents pour partager des connaissances, échanger des compétences et acquérir “les bonnes pratiques environnementales”.

De leurs côtés, les éco-écoliers présents au stand de la Fondation se sont réjouis de découvrir la maquette de la palmeraie de Marrakech, réalisée par leurs pairs, remerciant la Fondation qui leur a permis de participer au programme éco-école, au cours duquel ils ont acquis de nombreux enseignements quant à l’importance de la protection de l’environnement.

Depuis son lancement par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en 2006, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale du préscolaire et des sports, 4443 écoles sont inscrites à ce programme avec un engagement de plus de 2 958 850 élèves et 74 467 d’enseignants formés.

Le programme “Éco-Écoles” veut faire des élèves, le levier du changement pour le développement durable, en leur délivrant un apprentissage de l’environnement ludique, pratique, orienté vers l’action et ouvert sur la société.

Chaque Éco-École suit un processus de changement en sept étapes qui permet d’agir pour l’environnement. Sept thèmes sont proposés : gestion de l’eau, gestion de l’énergie, gestion des déchets, préservation de la biodiversité, alimentation saine, solidarité et changements climatiques. La progression des Éco-Écoles est récompensée par le Pavillon Vert qui consacre l’accomplissement de l’ensemble du parcours, et les certificats bronze ou argent pour une partie du parcours.

Souhaitant mettre en lumière son engagement concret en faveur de l’environnement à travers des activités éducatives et interactives au cours de la 29ème édition du SIEL, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement propose plusieurs activités, comprenant des ateliers de recyclage, des démonstrations de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la protection de l’environnement, et des compétitions stimulantes.

Le programme prévoit aussi une journée au sein de l’espace enfant avec plusieurs ateliers découverte, ainsi qu’une compétition sous le thème : “Comment protéger notre Océan ?” et une autre sous le thème : “Comment vivre en harmonie avec la nature ?”.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL connait la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d’honneur, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).