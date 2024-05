SIEL-2024 : Présentation de l’ouvrage “Tanger: fortunes et infortunes d’une ville”

lundi, 20 mai, 2024 à 11:12

Rabat – La nouvelle édition de l’ouvrage “Tanger : fortunes et infortunes d’une ville” de Mohamed Métalsi, urbaniste et docteur en esthétique, a été sous les feux des projecteurs, dimanche à Rabat, dans le cadre du 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL).