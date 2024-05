SIEL : Colloque interactif sur l’actualisation du système juridique national

samedi, 11 mai, 2024 à 21:53

Rabat – Des universitaires et des chercheurs ont discuté, samedi à Rabat, des dimensions et des objectifs de l’actualisation du système juridique national, à l’occasion d’un colloque interactif, organisé dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Les participants à ce colloque, organisé par le Secrétariat général du Gouvernement sous le thème (SGG) “Un arsenal juridique renouvelé : un pilier pour des politiques publiques efficientes”, ont mis en lumière les questions juridiques d’actualité résultant du développement continu du système législatif national, en réponse aux exigences des politiques générales de l’État sur les plans économique et social.

Les participants ont également évoqué la question de l’harmonisation de l’arsenal législatif et réglementaire national avec les engagements internationaux du Maroc.

A cet égard, le directeur des études et des recherches juridiques au Secrétariat général du gouvernement, Ahmed Zejjari, a déclaré que l’objectif de cette réunion est de partager l’expérience du Secrétariat général du gouvernement dans le domaine de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, soulignant que l’actualisation de ces textes s’inscrit dans le cadre du processus de révision des législations nationales.

Dans une déclaration à la MAP, M. Zejjari a affirmé que faciliter l’accès à un système juridique pertinent et clair fait partie des principes constitutionnels reconnus, relevant que “le Secrétariat général du Gouvernement veille au respect de ce principe constitutionnel”.

De son côté, Nadia Jamaa, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, a affirmé que l’actualisation du système juridique national représente l’un des chantiers importants entrepris par le Secrétariat général du gouvernement, notant que cette question va de pair avec la sécurité juridique qui garantit au citoyen un sentiment de confiance, dans le but d’accompagner les mutations en cours.

La mise à jour du système juridique implique de nombreux défis sur les plans notamment de la rédaction juridique et sa maîtrise dans la révision du texte législatif et la compilation des textes juridiques, a expliqué Mme Jamaa dans une déclaration similaire.

Elle a ajouté que parmi les défis posés à ce niveau figurent la rectification des erreurs et la suppression des imperfections de certains textes juridiques et législatifs.

Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) participe à la 29ème édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 19 mai à Rabat, avec un stand placé sous le thème “un arsenal juridique renouvelé : pilier de politiques publiques efficientes”.

Outre la contribution à l’enrichissement du débat sur un certain nombre de questions relatives à l’amélioration de la qualité du système juridique, à travers l’organisation de conférences et d’ateliers thématiques, le stand du SGG est consacré à l’exposition des dernières publications dans le domaine juridique pour renforcer l’accès à l’information juridique.