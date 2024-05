SIEL : Débat sur le développement de l’expérience cognitive et créative des non-voyants

dimanche, 12 mai, 2024 à 21:34

Sous un ciel clément et des conditions idéales pour la pratique du sport, les athlètes du triathlon ont entamé, dimanche à M’diq, une course alliant trois disciplines, la natation, le cyclisme et la course à pied, dans le cadre de l’emblématique Triathlon environnemental “Tamuda Bay” (TBET).