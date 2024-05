SIEL : Distinction des lauréats du Prix de la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture

dimanche, 12 mai, 2024 à 10:22

Rabat – La cérémonie de remise du Prix de la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture dans les domaines de la recherche scientifique, de l’éducation, de la culture et de la formation professionnelle a eu lieu samedi à Rabat, en marge des activités de la 29è édition du Salon international du livre et de l’édition (SIEL).