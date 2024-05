SIEL : Le parcours de l’écrivaine Zakya Daoud sous les projecteurs

jeudi, 16 mai, 2024 à 11:53

Rabat – Une rencontre organisée mercredi, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), a jeté la lumière sur les étapes phares du parcours littéraire de l’écrivaine et journaliste Zakya Daoud.

Modérée par l’écrivaine Amina Achour et animée par Mme Daoud et les deux écrivaines Karine Joseph et Kenza Sefrioui, cette rencontre a constitué une occasion de célébrer l’expérience journalistique et le parcours intellectuel, littéraire et militant de Zakya Daoud, notamment durant la période (1966-1988) où elle dirigeait la revue francophone “Lamalif”.

Dans une allocution de circonstance, Mme Daoud a passé en revue son riche parcours dans le travail journalistique et de l’édition, rappelant son expérience dans la direction de “Lamalif” qu’elle a fondée. Une revue qui a incarné diverses expressions créatives et intellectuelles dans les domaines de la littérature, de l’art plastique ou encore de l’écriture politique.

A cette occasion, Mme Daoud a partagé sa passion pour la littérature. “Il existe une ligne fine entre littérature et journalisme”, à travers ce qu’elle a appelé “la narration journalistique”.

Cette corrélation se manifeste clairement dans le roman “Zaynab, reine de Marrakech”, a précisé Mme Daoud.

Karine Joseph, également journaliste et fondatrice de la maison d’édition “Sirocco”, a affirmé que “Zakya Daoud est parvenue à se distinguer lors d’une période marquée de turbulences d’ordres politique et social, et ce à la faveur d’une belle plume, dont elle a fait montre tant dans l’écriture journalistique que romancière”.

Mme Daoud a fait du magazine “Lamalif” un véritable laboratoire contemporain de pensées en interviewant des personnalités incontournables de l’histoire du Maroc et en rédigeant des analyses journalistiques ultra-pointues, a-t-elle témoigné.

Quant à Kenza Sefrioui, la journaliste et fondatrice de la maison d’édition “En toutes lettres”, elle a découvert l’importance littéraire et historique du parcours de Zakya Daoud en préparant sa thèse de doctorat intitulée “La revue Souffles, 1966-1973… Les espoirs d’une révolution culturelle au Maroc”, soulignant que les œuvres de la romancière figuraient parmi ses principales références.

“J’ai senti dans les œuvres de l’écrivaine une sorte de simplicité sans égal”, a dit Mme Sefrioui, elle qui est impressionnée par le style de Zakya Daoud, qui “se démarque de l’exagération littéraire, en abordant les sujets de manière directe sans négliger les techniques rhétoriques qui servent le texte comme idée”.

Zakya Daoud est l’auteur d’un florilège d’ouvrages dont notamment “Féminisme et politique au Maghreb” (1993), “Marocains des deux rives” (1997), “Marocains de l’autre rive” (2004), outre un ensemble de biographies de Abdelkrim El Khattabi, Hannibal et Juba II.