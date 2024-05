SIEL : Plaidoyer pour le renforcement de la présence des femmes journalistes dans les postes de décision

jeudi, 16 mai, 2024 à 22:09

Rabat – Les participants à une table ronde organisée, jeudi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre, ont appelé à renforcer la présence des femmes journalistes dans les postes de décision au sein des médias nationaux.

Les intervenantes lors de cette rencontre, qui s’est déroulée dans le stand du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous le thème “l’approche genre dans le champ médiatique national”, ont souligné que la présence des femmes dans le monde des médias au Maroc a connu une évolution remarquable ces dernières années. Cependant, il demeure nécessaire de renforcer leur présence dans les postes de décision afin qu’elles puissent participer à l’élaboration des lignes éditoriales des médias au sein desquels elles exercent.

Intervenant à cette occasion, la journaliste Hasnaa El Akkani, rédactrice en chef régional adjointe à l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), a affirmé que le statut des femmes journalistes au sein de l’Agence a été marquée par une une évolution considérable ces dernières années, expliquant que la MAP a pris une batterie de mesures pour promouvoir la position de ses femmes journalistes, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à consolider le statut de la femme dans tous les domaines.

A cet égard, Mme El Akkani a précisé que la MAP accorde une importance capitale au principe de parité en matière d’emploi et d’accès aux postes de responsabilité, ce qui s’est traduit notamment à travers la nomination de femmes journalistes à la tête de nombreux divisions et services éditoriaux de l’Agence.

Evoquant la mise en place en 2019 du Comité de Parité de la MAP en tant que mécanisme veillant à renforcer la place de la femmes au sein de l’Agence, elle a mis en avant la ferme détermination de la Direction générale de la MAP à promouvoir le leadership féminin et à réunir les conditions idoines pour que les femmes puissent accomplir leurs missions.

Elle a souligné, d’autre part, la nécessité de renforcer l’implication des journalistes dans la défense des femmes et de leurs causes, considérant que “la femme est la meilleure défenseure de la femme”.

De son côté, la journaliste Amina Gharib s’est arrêtée sur le bond significatif qu’a connu la représentativité des femmes journalistes dans les institutions médiatiques ces dernières années, en particulier dans les établissements médiatiques publics, ce qui a contribué à améliorer l’image des femmes journalistes dans la société.

Elle a souligné que les femmes s’orientent désormais vers le journalisme par choix et conviction, comme en témoigne la forte présence féminine dans les instituts de formation journalistique, ajoutant que les femmes journalistes ont fait montre d’une capacité remarquable en termes de conciliation entre engagement professionnel et vie familiale.

Pour sa part, la journaliste Meryem Boutouraout, vice-présidente du Forum marocain des jeunes journalistes (FMIJ), a mis en avant la forte présence des femmes dans les médias à tous les stades de la production médiatique, considérant, néanmoins, que le renforcement de leur présence dans le processus de prise de décision éditoriale est de nature à donner une forte impulsion à leur contribution au secteur.

Nezha Hadrami, chef de la Division des Études et des Affaires Juridiques au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication -département de la communication-, a indiqué, de son côte, que de grands efforts ont été déployés sur les plans législatif et de sensibilisation concernant la position des femmes dans les établissements médiatiques et l’image des femmes dans les médias en général.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre l’accent les problèmes et les défis auxquels sont confrontées les femmes journalistes dans le Royaume dans l’exercice de leur profession. Elle a également offert l’opportunité de sensibiliser sur les droits des femmes journalistes.