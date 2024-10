Signature à Rabat d’une convention de partenariat entre le Comité national de la musique et l’Académie des beaux-arts de Fujairah

vendredi, 4 octobre, 2024 à 23:10

Rabat – Le Comité national de la musique et l’Académie des beaux-arts de Fujairah aux Emirats Arabes Unis, ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération portant sur l’échange de connaissances et de compétences dans le domaine des arts et la promotion de la coopération culturelle et artistique entre les deux parties.