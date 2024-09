Tanjazz: les Gipsy Kings promettent une “très grande fête” à Tanger

vendredi, 20 septembre, 2024 à 21:47

Tanger – Les Gipsy Kings promettent, vendredi soir à Tanger, une “très grande fête”, à travers leur concert prévu dans le cadre de la 22ème édition du festival Tanjazz.

“Nous allons vivre une très grande fête ce soir et nous partagerons de bons moments avec nos amis marocains”, a dit Nicolas Reyes, chanteur des Gipsy Kings, dans une déclaration à la presse, quelques heures avant le concert du groupe.

“Nous sommes très contents de prendre part cette année au festival Tanjazz”, a-t-il enchainé, qualifiant sa participation à un festival au Maroc de “rêve qui se réalise”.

Il a, dans ce sens, évoqué son admiration pour le Maroc et sa diversité culturelle, se disant toujours “très content” de visiter le pays et de monter sur scène devant le public marocain.

“Dans le style rumba, le groupe Gipsy Kings a eu l’idée de toujours faire sa propre musique”, a expliqué le célèbre chanteur, promettant au public de Tanjazz une performance exceptionnelle avec les chansons les plus connues du groupe, dont “Bamboléo” ou encore “Djobi Djoba”.

Les Gipsy Kings, icônes de la rumba flamenca, ont enchanté le monde avec leur fusion unique de flamenco, pop et rumba catalane, devenant des ambassadeurs mondiaux du rythme et de la joie.

Le groupe fait partie des têtes d’affiche de cette édition de Tanjazz, qui se poursuivra jusqu’au 22 septembre au Palais des institutions italiennes de Tanger, avec plusieurs concerts de jazz old-school et de swing.

En parallèle, une scène publique accueillera de grands noms de la scène marocaine, tels que Hamid El Kasri, en plus de jeunes talents comme Jubantouja et Saad Tiouly. Des habitués du festival comme Gnawa Express et Hoba Hoba Spirit seront également de la partie, offrant un mélange unique entre tradition et modernité.

Le festival se déroule aussi dans les rues de la ville du Détroit, avec une fanfare traversant les rues de Tanger, de la Kasbah au Grand Socco, et qui continuera d’animer la ville tout au long du festival.