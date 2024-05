Taroudant: Cérémonie annuelle du programme “Je découvre mon patrimoine”

mercredi, 29 mai, 2024 à 17:15

Rabat – La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé, mercredi à Taroudant, la cérémonie annuelle de son programme éducatif “je découvre mon Patrimoine” pour l’année scolaire 2023-2024.

Le programme éducatif, réalisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication et l’UNESCO et en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique, l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, et d’autres partenaires, a consisté à la création et la mise en place d’un kit éducatif, pour découvrir le patrimoine local de Taroudant, conçu par la Fondation et les professionnels de l’éducation et du patrimoine.

Le kit éducatif a permis aux élèves de découvrir le patrimoine culturel de leur ville, ainsi que ses composantes et formes d’expression dans l’architecture, l’urbanisme et le paysage, indique un communiqué de la Fondation.

Plus de 700 participants au programme ont assisté à la cérémonie, marquée par l’organisation, outre des activités en classe, des sorties et visites des sites patrimoniaux pour les élèves et enseignants encadrées par les experts et spécialistes du patrimoine, ajoute la même source.

Lancé en 2022 à Rabat, le programme “je découvre mon patrimoine” compte plus de 10.000 bénéficiaires, rappelle la Fondation, faisant savoir que ce programme s’implémente à Taroudant pour la première fois depuis sa création en marge du séisme d’Al Haouz, pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel dans toutes ses formes d’expression.

La contextualisation du kit au patrimoine local de la ville de Taroudant a permis aux enseignants également de bénéficier des séances de formation et de renforcement des capacités sur les connaissances relatives au patrimoine culturel de la région et toutes ses formes de représentation, précise-t-on.

Lors de la cérémonie de clôture tenue au Centre Culturel de Taroudant, les participants au programme éducatif ont été invités pour assister à des représentations culturelles mettant en lumière les créations plastiques des jeunes collégiens ainsi que diverses performances artistiques dans une ambiance festive célébrant le patrimoine culturel de la ville de Taroudant.

Ces activités témoignent de l’engagement de la Fondation à faciliter l’accès à la culture et au patrimoine par l’éducation contextuelle et à renforcer la place de l’éducation culturelle et artistique dans les processus pédagogiques.

Lors de la cérémonie, les participants de 20 collèges ainsi que les enseignants, corps éducatifs et membres du comité de suivi, ont reçu des attestations d’encouragement pour leur participation à ce programme et leurs efforts fructueux qui ont permis la réussite de l’édition de cette année.

Le programme “je découvre mon patrimoine” vise à sensibiliser les collégiens et le corps enseignant à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, immatériel et paysager et à développer les approches et méthodes liées à l’éducation culturelle et artistique au sein des établissements scolaires.