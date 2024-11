Taznakht à l’heure de son 7e festival du tapis ouaouzguit

jeudi, 21 novembre, 2024 à 15:52

Taznakht (province de Ouarzazate) – Le coup d’envoi de la septième édition du Festival du tapis ouaouzguit, a été donné, mercredi à la commune de Taznakht (province de Ouarzazate), avec la participation de 150 exposants dont 80% de femmes tisserandes.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, placée sous le thème “Le tapis Ouaouzguit entre valorisation touristique et autonomisation socio-économique de la femme tisserande”, a été rehaussée par la présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, du Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, de la directrice de l’Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Latifa Yaakoubi, du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président du Conseil régional de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus et des représentants des instances professionnelles et de la société civile.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation à vocation économique et culturelle a été marquée par l’organisation d’un spectacle haut en couleur donnant à voir les différentes étapes de fabrication du tapis depuis la collecte et le lavage de la laine, jusqu’au tissage.

Étalé sur une superficie de 3.000m2, le Salon comprend un espace dédié à l’exposition et à la commercialisation des tapis, ainsi qu’un espace institutionnel et un pôle culturel.

Organisée par la Chambre d’artisanat de la région Drâa-Tafilalet et la province de Ouarzazate, en partenariat avec le Conseil communal de Taznakht et l’association Ouarzazate Events, cette manifestation entend célébrer ce patrimoine culturel authentique et mettre en valeur le rôle des femmes tisseuses dans le développement économique local.

Selon les organisateurs, cette édition vise également, la valorisation touristique de tapis ouaouzguite à travers l’organisation de spectacles et d’activités mettant en valeur la beauté et la splendeur de ce chef-d’œuvre tout en présentant son histoire et son importance culturelle et économique.

Le festival a pour but aussi de promouvoir l’autonomisation socio-économique des femmes tisseuses en leur fournissant une plateforme pour présenter et commercialiser leurs produits et en renforçant leurs capacités dans le domaine de la production et de la commercialisation du tapis ouaouzguit.

Au menu de cette édition figurent des ateliers et des séminaires sur l’industrie de tissage du tapis ouaouzguit avec des rencontres visant l’échange d’expériences entre les femmes tisserandes et les acteurs et institutions en charge du secteur.

Cette édition est organisée avec le soutien de la Maison de l’Artisanat, le Conseil provincial de Ouarzazate et de l’Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).