Tétouan: Clôture en apothéose du Festival International de la Musique Militaire

mercredi, 31 juillet, 2024 à 10:40

Tétouan – Le 1er Festival International de la Musique Militaire, organisé par les Forces Armées Royales (FAR), à l’occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, s’est clôturé mardi soir à Tétouan.

Les spectacles donnés par les formations musicales militaires ont captivé l’attention de milliers de spectateurs qui se sont rassemblés sur la place El Machouar Essaid à Tétouan pour assister aux performances musicales raffinées de 7 formations musicales nationales représentant les différentes composantes des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et des Forces Auxiliaires, ainsi que des musiques militaires étrangers de 6 pays, à savoir l’Espagne, les Emirats Arabes Unis, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis d’Amérique.

Ce concert de clôture a débuté par les prestations de la Garde Royale composée d’un Régiment d’infanterie, de musiciens, de porteurs de torches et de cavaliers, ainsi que des formations musicales des Forces Royales Air, de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale, qui ont enchanté le public avec des tableaux chorégraphiques et des morceaux musicaux tirés du répertoire des chants patriotiques, commémorant les étapes glorieuses de l’histoire du Royaume.

Les habitants et visiteurs de la ville de Tétouan ont également pu apprécier une performance époustouflante réunissant les 13 formations participantes au Festival, qui ont joué, en parfaite harmonie et synchronisation, des morceaux marocains et internationaux, ainsi que des fragments musicaux aux rythmes africains, émerveillant le public et suscitant son interaction, démontrant ainsi comment la musique militaire peut mêler des rythmes de divers horizons pour offrir un spectacle fabuleux.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Général de Corps d’Armée, Mohamed Berrid, Inspecteur général des Forces Armées Royales, Commandant la Zone Sud, du Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, et du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Après les prestations des différentes formations participantes, les feux d’artifice ont enflammé le ciel de Tétouan, attirant le regard des spectateurs qui ont pu admirer les éclats multicolores, blancs, verts, rouges et bleus, tracés dans l’obscurité de la nuit, offrant ainsi un spectacle éblouissant en célébration de la Fête du Trône.

Le Festival International de la Musique Militaire a débuté, vendredi soir, avec une cérémonie grandiose sur la place Al Barid à Rabat, et s’est poursuivi, lundi soir sur la corniche de M’diq, avec des spectacles envoûtants aux rythmes marocains, arabes, africains et internationaux.