Tétouan: Ouverture de la 24è édition du festival national du théâtre

samedi, 23 novembre, 2024 à 12:15

Tétouan – La 24è édition du Festival national du théâtre s’est ouverte, vendredi soir à Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, et du président de la commission scénographie chinoise, Yi Youlin, ainsi que de plusieurs personnalités du monde de l’art et de la culture, de responsables, d’élus et d’acteurs culturels.

Elle a été ponctuée par un vibrant hommage rendu à plusieurs artistes ayant marqué la scène théâtrale marocaine, à savoir Mohamed Choubi, Mohamed Derham, Hajria Amara, Zoubeir Ben Bouchta et Hassan Badida, en sus de la présentation du jury de la compétition officielle.

S’exprimant à cette occasion, M. Bensaid a souligné que le théâtre marocain, qui constitue le moteur des autres disciplines artistiques et le cœur battant de la culture, bénéficie d’une Haute sollicitude royale, au même titre que les autres formes d’art et de culture, notant que “le théâtre, qui est le miroir de la société, traite les différentes questions et préoccupations des Marocains sous divers angles”.

Le ministre a, en outre, indiqué que le développement du théâtre marocain a toujours été une priorité, afin qu’il soit une source d’inspiration pour les autres arts, ajoitant: “nous avons travaillé avec les acteurs et professionnels pour renforcer les bases d’une industrie culturelle solide, qui met en lumière le patrimoine marocain, à travers ce que l’on appelle “Tamghrabit”, dont le théâtre demeure un élément clé, en tant qu’un écosystème créatif global destiné à accompagner les transformations que connait notre pays”.

“Le théâtre marocain est considéré à l’échelle internationale comme un outil de diplomatie culturelle pour atteindre des résultats positifs et exporter la culture marocaine à l’étranger”, a-t-il fait savoir, affirmant que le théâtre marocain connaît chaque année un développement remarquable, et que la tenue de ce festival est l’occasion de saluer le travail des troupes théâtrales et de tous les intervenants.

Après avoir rappelé que ce festival se veut un rendez-vous annuel visant à célébrer le théâtre, les dramaturges et les artistes marocains, M. Bensaid a noté que le ministère veille à assurer sa pérennité, relevant que cet événement constitue également l’occasion de présenter le bilan des actions entreprises dans ce domaine et de réfléchir sur l’avenir du théâtre marocain, à travers un programme d’activités riche et varié.

Pour sa part, le directeur artistique du festival, Mahmoud Chahdi, a indiqué que cette édition met l’accent sur les archives du théâtre marocain, à travers une approche axée sur le livre, tout en organisant des conférences intellectuelles en présence de critiques, d’experts et de passionnés du théâtre marocain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chahdi a affirmé que cette édition, à l’instar des précédentes, représente une opportunité de s’ouvrir au théâtre de rue et au public de la ville de Tétouan, de travailler sur des ateliers de formation, et d’offrir aux jeunes la chance de présenter leurs premières œuvres théâtrales.

De son côté, l’artiste Mohamed Choubi a exprimé sa joie de cet hommage, qu’il partage avec des figures ayant tant apporté au théâtre marocain, soulignant que cette initiative est l’occasion de célébrer toutes les générations d’artistes avec lesquels il a partagé la scène.

Quant à l’artiste Mohamed Derham, il a qualifié de “belle surprise” cet hommage, saluant la continuité du festival national de Théâtre, une aspiration longtemps voulue par les acteurs culturels marocains.

Le jury de la compétition officielle du festival est composé d’Ahmed Badri, Abdelkbir Rgagna, Bousarhane Zitouni, Azzedine Bounit, Fouad Azeroual, Amal Benayad et Asmaa Lekmani, tandis que le comité de sélection des œuvres en compétition officielle comprend Lahcen Nefali, Ahmed Tanich, Adil Mdih, Sidi Redouane Cherkaoui, Rafika Benmaimoun, Wassila Sabihi et Rahma Naji.

Au programme de cette édition figurent 12 pièces de théâtre, 4 représentations de théâtre de rue sur la place Feddan au centre de Tétouan, 5 spectacles parallèles dans la section “Première mise en scène”, ainsi que 5 représentations au théâtre Riyad Sultan à Tanger, en plus des séances de signature de publications théâtrales.

Cet événement sera marqué également par une conférence intellectuelle sous le thème “Le scénographe et les questions de la création théâtrale au Maroc”, qui sera répartie en quatre sessions sur “La relation entre le scénographe et le metteur en scène”, “La relation entre le scénographe et le public”, “La relation entre le scénographe et l’écrivain” et “La relation entre le scénographe et l’acteur”.