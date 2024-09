Théâtrales 2024 : La comédie familiale “Révélations” présentée à Casablanca

vendredi, 20 septembre, 2024 à 22:58

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à soutenir la Recherche et Développement dans le domaine de la transformation numérique.