Utilisation de l’IA: les professionnels de la production audiovisuelle sont “à peine” préparés (Étude)

vendredi, 26 avril, 2024 à 12:36

Rabat- Au Maroc, les professionnels des productions audiovisuelle, numérique et publicitaire déclarent se préparer à peine à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), selon les résultats d’une étude intitulée “Intelligence artificielle et production audiovisuelle et numérique au Maroc – les effets d’un bouleversement technologique”, présentée, jeudi à Rabat, par la membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), Narjis Rerhaye.