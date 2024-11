Vernissage à Rabat d’une exposition artistique dédiée à la créativité des jeunes talents

samedi, 2 novembre, 2024 à 15:24

Rabat – Le vernissage de l’exposition d’arts visuels “INBA Génération” a eu lieu, vendredi à Rabat, dévoilant une sélection d’œuvres créées par neuf lauréats de l’Institut national des beaux arts de Tétouan.

Organisée par La Fondation CDG et l’Institut national des beaux Arts de Tétouan, cette exposition, qui se poursuit à l’Espace Expressions CDG jusqu’au 30 courant, donne à voir des œuvres qui s’inspirent de plusieurs formes artistiques visuelles telles que le dessin, le recyclage de matériaux, la calligraphie arabe, la bande dessinée, la conception 3D et la réalité virtuelle.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale de la Fondation CDG, Wafaa Naim El Idrissi, a affirmé que cette exposition offre aux jeunes talents l’opportunité de présenter leurs créations au public et d’échanger avec lui autour des thématiques traitées par leurs œuvres artistiques.

Ces talents émergents ont fait preuve d’un sens artistique élevé et d’une imagination fertile en travaillant sur différents supports et en exploitant les moyens numériques dans leurs œuvres, tout en veillant à transmettre de nobles valeurs prônant la promotion du patrimoine culturel et la préservation de l’identité nationale, a-t-elle ajouté.

De son côté, le directeur de l’Institut national des beaux-arts, Mehdi Zouak, s’est félicité de voir la scène artistique marocaine s’enrichir chaque année de jeunes lauréats de l’institut, notant que ces artistes en herbe impacteront, sans nul doute, le monde des arts visuels, à travers des œuvres qui traitent de questions contemporaines.

Les compétences de ces artistes, a-t-il poursuivi, leur permettront de réexaminer la mémoire collective, de comprendre la relation complexe entre l’Homme et son environnement et de présenter une nouvelle perspective sur l’individu et le monde.

La tenue de cette exposition témoigne de la conviction des organisateurs que l’art, en tant que moyen de dialogue, joue un rôle prépondérant dans le développement de la société. Les œuvres présentées reflètent, quant à elles, la diversité des disciplines artistiques enseignées à l’institut et les potentialités artistiques de la jeunesse dont regorge le Maroc.