Vernissage à Rabat de l’exposition “La Voie” de l’artiste Mohamed Mekouar

mercredi, 11 septembre, 2024 à 12:19

Rabat – Le vernissage de l’exposition “La Voie” de l’artiste-peintre, Mohamed Mekouar, a eu lieu, mardi à la Galerie Bab El Kébir à la Casbah des Oudayas, à Rabat.

Cette exposition donne à voir une cinquantaine d’œuvres, incarnant une expérience unique qui allie contemplation spirituelle et expression artistique, marquant une nouvelle étape dans le parcours artistique de Mohamed Mekouar.

A travers cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 24 septembre, l’artiste-peintre ouvre un nouveau chapitre dans son projet artistique qui prône la continuité et la durabilité en tant que piliers de la relation entre l’art et le public, en adoptant des techniques mixtes et en intégrant différents éléments.

Dans cette étape de son riche parcours artistique, Mohamed Mekouar a réussi un équilibre unique entre une multitude de techniques, ce qui érige ses œuvres en manifestations artistiques pleines d’harmonie et d’esthétique.

Dans une déclaration à la MAP, l’artiste-peintre explique avoir choisi “La Voie” comme thème de son exposition dans la perspective de mettre en avant la pérennité de son parcours artistique, qui valorise le caractère soufi dans ses différentes œuvres.

Il a expliqué son recours à l’art expressif dans ses créations par la richesse des possibilités qu’il offre en termes de combinaison de différents éléments et matériaux, sans atteinte à la valeur esthétique d’aucun de ces composants.

Natif de Rabat en 1962, Mohamed Mekouar figure parmi les artistes marocains ayant contribué à enrichir la scène artistique nationale avec des œuvres uniques et innovantes caractérisées par une multitude de techniques, de compositions innovantes et de mélange de couleurs et de matériaux.

L’artiste-plasticien, qui a commencé sa carrière au début des années quatre-vingt, a participé à plus de 30 expositions collectives et organisé 17 expositions individuelles.