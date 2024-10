Village de la Francophonie à Paris : Le Maroc “très bien représenté” pour faire connaître sa culture (M. Bensaid)

jeudi, 3 octobre, 2024 à 18:34

Paris – Le Maroc est “très bien représenté” au Village de la Francophonie, événement culturel majeur qui se tient cette semaine dans la capitale française pour faire connaître la diversité culturelle de l’espace francophone, en prélude du XIXe Sommet de la Francophonie (4-5 octobre), a affirmé, jeudi à Paris, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

“Le Maroc est très bien représenté aujourd’hui dans ce village culturel dont l’idée est de défendre les différents aspects patrimoniaux, qu’ils soient matériels ou immatériels”, a déclaré à la MAP M. Bensaid à l’occasion de sa visite du Pavillon marocain placé sous le signe de la diversité.

“Nous allons en profiter pour mieux faire connaître notre culture”, a ajouté le ministre qui était accompagné, lors de cette visite, de l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail.

Pour le ministre, cet objectif s’inscrit au cœur de la démarche de son département tendant à renforcer la présence de la culture et du savoir-faire marocains aux événements internationaux, comme c’est le cas pour le Village de la Francophonie qui connaît une affluence importante de visiteurs de différentes nationalités.

“Nous avons une histoire très riche. Et à l’occasion de chaque événement international, l’idée est de mettre en valeur notre culture et notre savoir-faire”, a souligné M. Bensaid.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le pavillon national offre à découvrir la richesse et la diversité culturelles marocaines, avec une programmation mettant en avant la singularité du patrimoine du Maroc et ses diverses initiatives en faveur du développement durable.

Dès son inauguration mercredi, il a fait le plein de visiteurs, ravis de se retrouver dans cet espace chaleureux marqué par l’hospitalité marocaine légendaire, s’embarquant dans un voyage qui commence par une exploration du patrimoine culturel matériel et immatériel national, avec notamment une visite en réalité augmentée des sites historiques du Royaume.

La découverte du Maroc de la diversité se prolonge avec une exposition de Beaux Livres consacrés au patrimoine culturel et civilisationnel du Maroc, ainsi qu’aux étapes marquantes de son histoire, à commencer par l’épopée de la Marche Verte jusqu’aux projets d’envergure lancés ces dernières années, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Le stand propose aussi une section ”Jeunesse et Innovation”, en écho au thème de cette année du Sommet de la Francophonie qui s’ouvre vendredi à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de Paris, avant de se poursuivre le lendemain au Grand Palais de la capitale française, sous le thème : “Créer, innover et entreprendre en français”.

Jusqu’à dimanche, le Village de la Francophonie invite à visiter les pavillons de dizaines de pays et régions francophones au sein d’une scénographie colorée, à échanger avec les représentants de chaque pays et à découvrir la richesse d’une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, concerts, expériences immersives, art numérique, photographie, cinéma, performance de danse ou hip hop, rencontres avec des personnalités inspirantes et engagées, ou encore des stand up d’humour avec les meilleurs artistes du monde francophone.

Le village est conçu comme ”une fenêtre sur la francophonie dans le monde”, voire ”un lieu d’échanges et de découvertes culturelles”, mettant à l’honneur la créativité et les arts vivants des cinq continents.