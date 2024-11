Visa for Music : une brochette d’artistes talentueux fait vibrer le Théâtre national Mohammed V

vendredi, 22 novembre, 2024 à 10:52

Rabat – Le Théâtre national Mohammed V a vibré, jeudi soir, aux rythmes de performances musicales singulières d’artistes talentueux venus de divers horizons, dans le cadre de la 11ème édition du Festival Visa for Music.

Chaque prestation artistique, soigneusement orchestrée, a transporté les festivaliers dans des univers sonores inédits, qui mêlent tradition et modernité, mettant ainsi en avant la richesse et la diversité de leurs patrimoines musicaux respectifs.

Le public a été gratifié par la voix profonde et émouvante de Karyna Gomes, artiste de renom originaire de la Guinée-Bissau, qui porte fièrement l’héritage musical de son pays, tout en y insufflant des touches contemporaines, allant du jazz à la soul.

Avec une présence scénique captivante, cette artiste aux multiples talents a chanté ses chansons, empreintes de messages d’espoir, en créole bissau-guinéen, prouvant une fois de plus que la musique est un langage universel capable de transcender les frontières culturelles.

“C’est la deuxième fois que je participe au Festival Visa for Music qui constitue une belle opportunité pour faire connaître mon travail artistique à un public plus large”, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, se disant heureuse de se produire en Afrique devant un public avide d’art et de culture.

Place ensuite à la chanteuse ivoirienne Aicha Traoré, qui a gratifié les mélomanes d’une belle prestation musicale, célébrant la musique africaine dans toute sa diversité.

Dès son entrée sur scène, vêtue d’une tenue traditionnelle ivoirienne, elle a captivé l’audience avec son énergie débordante. Chaque note de sa puissante voix résonnait comme un hommage à la richesse culturelle et musicale de l’Afrique.

Le groupe italien “Enzo Favata – The Crossing” a également pris part à cette soirée musicale, offrant au public une prestation rythmée par une musique conjuguant avec brio les influences méditerranéennes et les sonorités contemporaines du jazz et des musiques du monde.

Dirigé par le saxophoniste Enzo Favata, le groupe a livré une brillante performance, où chaque morceau a démontré une maîtrise technique et une cohésion remarquables.

Cette soirée s’est clôturée avec l’artiste sud-africaine Nomfusi, qui a ambiancé la foule avec ses meilleurs tubes et une superbe présence sur scène. Ses influences musicales se sont harmonieusement mêlées pour offrir aux festivaliers un spectacle haut en couleurs.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition de Visa For Music (20-23 novembre), est le rendez-vous incontournable des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient qui fera vibrer la ville de Rabat, accueillant plus de 1000 professionnels de l’industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde.

Fondé en 2014 à l’initiative de l’Agence culturelle ANYA, cet événement est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.