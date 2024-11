“Visa For Music” : Des couleurs musicales mondiales et des voix uniques enchantent le public du Théâtre Mohammed V à Rabat

samedi, 23 novembre, 2024 à 14:02

Rabat – Les soirées musicales organisées dans le cadre de la 11è édition du festival “Visa For Music” se poursuivent pour le troisième jour consécutif au Théâtre National Mohammed V de Rabat, avec un public qui a voyagé, vendredi soir, dans une expérience musicale unique animée par des artistes aux sonorités mêlant rythmes et styles variés.

Ces performances musicales ont su séduire et apprécier un large public, qui a chaleureusement applaudi les différents artistes et groupes qui se sont succédé sur scène.

Avec une voix puissante et une énergie débordante, l’artiste Sara a captivé le public dès son entrée sur scène, interprétant ainsi en duo avec Ismail des chansons alliant tradition et musique moderne, en réinventant les mélodies amazighes traditionnelles et en y apportant des influences musicales contemporaines.

Avec ses rythmes particuliers, Sara et Ismail ont enflammé le public qui a réagi par des danses spontanées, en chantant en chœur des extraits, dans une ambiance festive exceptionnelle.

Dans ce sens, Sara s’est réjouie de participer pour la première fois à ce festival, se disant agréablement surprise par l’enthousiasme de son public.

“Visa For Music”, a-t-elle dit, représente une occasion précieuse pour faire découvrir les œuvres du groupe au large public et pour attirer de nouveaux fans, faisant remarquer que leur binôme est centré sur la culture amazighe, à même de promouvoir cette langue et cette culture, à travers la réinterprétation de chansons connues, pour les rendre plus accessibles aux jeunes générations.

Dans leur interprétation, le groupe a présenté un éventail de chansons de leur premier album “Amoudou”, incluant des morceaux comme “Manako” et “Taghazout”, ainsi que de leur deuxième album “Ayli”.

Par des sonorités chaleureuses, combinant guitare et cithare, le duo austro-grec “Vasílis et Sophia”, a offert au public une performance marquée par des mélodies authentiques. Les deux musiciens ont brillamment interprété leurs compositions, dans une interaction totale avec le public plongé dans l’ambiance du concert.

Le duo a proposé un spectacle unique, comprenant des morceaux de leur dernier album “Papillon” ainsi qu’une composition intitulée “Retour” de Vasílis , et “Kouragan” de Sophia, une œuvre musicale qui fusionne rythmes africains et cithare.

Ce choix musical reflète le vœu du duo de créer une expérience musicale riche qui intègre des influences musicales diverses, ajoutant ainsi une touche distinctive à leur performance. Leurs compositions ont été chaleureusement accueillies par le public qui a exprimé son admiration, en les applaudissant chaleureusement.

Les artistes Vasílis et Sophia ont exprimé leur immense joie de participer à cette expérience et de prendre part, pour la première fois, au festival “Visa For Music”, le qualifiant d”enrichissant”.

Dans une déclaration à la MAP, ils ont indiqué que cet événement représente une occasion précieuse pour ma rencontre d’un maximum de personnes intéressées par l’industrie musicale et pour découvrir une scène musicale diversifiée, notamment au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient, ajoutant que c’est un véritable moment de partage culturel entre des artistes de nationalités variées.

Leur musique, ont-ils fait savoir, mélange plusieurs influences, tirant parti de leurs parcours musicaux différents et de leurs instruments aux origines diverses pour créer un style unique.

La soirée a également inclus une performance du groupe franco-marocain “Oulad Leblad” qui a proposé des rythmes inspirés du patrimoine marocain et andalou, ainsi qu’un show du groupe “Helsinki Cotonou” venu de Finlande et du Bénin, avant que l’artiste Julian Belbachir d’Australie ne clôture cette soirée.

Fondé en 2014 à l’initiative de l’Agence culturelle ANYA, cet événement est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.