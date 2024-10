“Voiles et dévoilements” de l’artiste Angèle Etoundi Essamba, une invitation à rompre avec tous les stéréotypes entourant le voile

samedi, 26 octobre, 2024 à 19:36

Les opérations sécuritaires menées par les services de la sûreté nationale et de la douane pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes se sont soldées, samedi, par la saisie de 72 kg et 180 grammes de cocaïne lors de deux opérations sécuritaires distinctes au port Tanger Med et au poste frontalier d’El Guergarat, au sud de Dakhla.