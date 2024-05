Action sécuritaire: le SG du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur salue l’engagement du Maroc en faveur des droits de l’Homme

vendredi, 17 mai, 2024 à 10:11

Agadir – Le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a salué jeudi à Agadir l’engagement du Maroc à respecter les droits de l’Homme dans le domaine sécuritaire.

“Toutes les opérations sécuritaires sont soumises au contrôle des autorités administratives de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) afin de garantir leur conformité aux normes en matière de droits de l’homme”, a souligné M. Ben Ali Koman dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN.

Il s’est aussi félicité des efforts déployés par le Royaume, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et du précieux soutien apporté par le Maroc à l’action arabe commune, et en particulier dans le domaine sécuritaire.

Par ailleurs, M. Ben Ali Koman a souligné que l’organisation de ces journées de la DGSN témoigne de la profondeur des liens entre le personnel de sécurité et les citoyens, saluant par la même occasion l’ouverture de la Direction générale de la sûreté nationale sur les citoyens ainsi que sa détermination à communiquer avec eux pour les informer des efforts considérables qu’elle déploie afin de préserver l’ordre public et assurer la sécurité de tous.

Le coup d’envoi de la 5ème édition des journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème : “La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité”.

L’événement, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les missions dévolues aux différentes unités et d’exposer les équipements avancés dont dispose la DGSN afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et maintenir l’ordre public.

La cérémonie d’ouverture, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN, a été présidée par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, et le directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi.