Appel à l’adoption d’approches globales en vue d’un équilibre entre l’évolution urbaine et la protection des droits de l’homme (Mme Bouayach)

jeudi, 18 juillet, 2024 à 14:48

Rabat – La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) Amina Bouayach a appelé, jeudi à Rabat, à l’adoption d’approches globales qui garantissent un équilibre entre l’évolution urbaine et la protection des droits de l’homme.

Dans une allocution lue en son nom à l’ouverture du cycle de rencontres-débats “Agora des droits de l’Homme” axé sur “Le droit dans la ville et la ville des droits: défis des villes émergentes”, Mme Bouayach a indiqué que l’identification de l’état des lieux des villes émergentes et les défis liés à l’adoption d’une législation urbaine constitue une étape essentielle vers l’élaboration de politiques efficaces qui répondent aux besoins des citoyens et incluent tous les groupes.

Et de relever que le développement durable dans les villes émergentes représente l’objectif ultime que le Conseil cherche à atteindre, à travers un développement global qui prend en compte les aspects environnementaux, économiques et sociaux.

A cet effet, Mme Bouayach a mis en avant le rôle des institutions nationales des droits de l’Homme dans la surveillance de la situation des droits de l’Homme et leur promotion dans les villes émergentes, notant que le droit à la ville se veut l’un des droits fondamentaux qui relèvent du système international sur les droits de l’homme, et qui ont été soulignés dans de nombreuses chartes internationales.

Aussi, elle a relevé que les villes émergentes au Maroc font face à des contraintes majeures liées à la croissance urbaine rapide et à la pression exercée sur les infrastructures et les services, estimant que l’état des lieux de ces villes nécessite une réflexion approfondie afin de relever ces défis, en adoptant notamment des politiques urbaines fondées sur une approche des droits de l’homme.

Au programme de cette rencontre figurent plusieurs sessions de dialogue portant notamment sur “la relation entre l’expansion urbaine et les droits économiques, sociaux et culturels”, “le droit à la ville entre la législation marocaine et les conventions internationales des droits de l’homme”, “le droit à un logement convenable et les défis de la mise en œuvre” et “les politiques urbaines et les droits des jeunes”.