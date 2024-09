CDH: la création par la présidence marocaine d’un Conseil consultatif sur l’égalité de genre, une “première historique” (M. Zniber)

lundi, 30 septembre, 2024 à 21:54

Genève – La création d’un conseil consultatif sur l’égalité de genre au sein du Conseil des droits de l’Homme (CDH), à l’initiative de la présidence marocaine de cet organe onusien, est une “première historique”, a affirmé, lundi à Genève, l’ambassadeur Omar Zniber, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU-Genève et président en exercice du CDH.

Ce conseil consultatif constitue aussi une “réalisation significative” telle qu’elle a été annoncée par la présidence marocaine depuis qu’elle a pris la responsabilité de diriger les travaux du CDH, s’est félicité M. Zniber, dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de lancement de cette structure, relevant que cette initiative a été saluée “de manière unanime” à Genève par la société civile, mais aussi par tous les acteurs du conseil.

L’objectif de ce conseil est de renforcer les discussions et l’action du CDH en matière d’égalité et de parité entre les genres, dans le but de promouvoir le développement et la réalisation des objectifs du développement durable et plus largement de faire en sorte que cette question, qui est au centre des préoccupations des droits de l’Homme, devienne une réalité au niveau international, a souligné l’ambassadeur.

Et d’ajouter que de par sa composition, ce Conseil consultatif aura un rôle très important à jouer, d’autant plus qu’à l’invitation de la présidence marocaine du CDH de l’ONU, dix directeurs généraux des organisations internationales présentes à Genève vont y siéger, de même que les représentants des pays membres de l’ONU, de la société civile et des mécanismes du Conseil des droits de l’homme travaillant sur la question du genre, comme la présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et d’autres personnalités.

Celles-ci se réuniront de manière périodique pour voir quelles sont les suggestions, les propositions à même de renforcer l’approche genre dans les travaux du Conseil des droits de l’homme, et plus largement dans le spectre des activités des organisations internationales dans le système multilatéral avec comme pour objectif principal de diffuser ces suggestions et ces recommandations au niveau local dans les pays disposant de programmes en la matière comme c’est le cas de la majorité des pays dans le monde, a expliqué M. Zniber.

La cérémonie de lancement de ce Conseil consultatif s’est déroulée au Palais des Nations à Genève, en présence d’un parterre de personnalités, représentant les différentes agences onusiennes et organisations internationales basées à Genève, ainsi que le corps diplomatique et la société civile.