Fès: Signature d’une convention de coopération entre l’USMBA et la CRDH

samedi, 29 juin, 2024 à 12:59

Devant un public attentif, la troupe togolaise Nana Benz et le chanteur franco-camerounais James BKS ont élevé leurs voix, vendredi soir sur la scène Bouregreg du festival Mawazine- Rythmes du monde, pour sensibiliser à différentes causes africaines et porter des messages d’égalité, de liberté, d’amour et d’unité.