ONU: Réélection du Maroc à la Commission de la Fonction Publique Internationale pour un nouveau mandat de quatre ans

vendredi, 8 novembre, 2024 à 19:23

Rabat – Le Maroc a été réélu, en la personne de l’ambassadeur El Hassane Zahid, vendredi à New York, membre de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) de l’Organisation des Nations unies, pour un nouveau mandat de quatre ans, qui débutera le 1er janvier 2025, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette réélection illustre la reconnaissance et la confiance des États membres de l’ONU envers l’engagement constant du Royaume du Maroc en faveur du multilatéralisme. A travers cette réélection, le Maroc réaffirme son rôle de partenaire fiable dans la consolidation des principes de coopération internationale et de dialogue au sein des Nations unies.

Cette distinction témoigne, également, de l’impact positif des efforts du Royaume pour promouvoir des normes élevées dans la gestion des ressources humaines au sein du système des Nations unies et dans la gouvernance internationale en général.

L’implication du Royaume dans des institutions de gouvernance mondiale traduit la volonté du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à se positionner comme un défenseur des principes universels, tout en mettant en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable, l’épanouissement des ressources humaines et la consolidation de la paix et de la sécurité internationales.

Expert au Policy Center for the New South et membre de la Commission de la Fonction Publique Internationale depuis 1997, El Hassane Zahid était auparavant Ambassadeur en Thaïlande de Sa Majesté le Roi, avec accréditation au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Vietnam de décembre 2003 à juillet 2010.

La Commission de la Fonction publique internationale est un organe clé du système des Nations unies, composé d’experts indépendants élus par l’Assemblée générale de l’ONU. Elle est chargée de réguler les conditions de service du personnel au sein du système commun des Nations unies et de promouvoir des normes élevées dans la fonction publique internationale.