Présidence du CDH: Le Maroc récolte les fruits de sa crédibilité à l’international (militant sahraoui)

mardi, 17 septembre, 2024 à 15:39

Il est presque 18h heure locale dans les abords de l’Humo Arena à Tachkent, qui accueille le premier match des Lions de l’Atlas au Mondial de futsal contre le Tadjikistan. L’affluence du public est à son apogée et on ne peut rater de vue les couleurs rouge et vert des supporters marocains. Surprenant, si on considère la distance et le fait que l’Ouzbékistan n’est pas très connu par les Marocains comme destination touristique.