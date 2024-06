Rabat: accord de partenariat tripartite pour améliorer l’accès des réfugiés aux soins

jeudi, 20 juin, 2024 à 18:53

Rabat – Un accord de partenariat pour améliorer l’accès des réfugiés aux soins a été signé, jeudi à Rabat, entre la Fondation Noufissa Pharma 5, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’Association marocaine de planification familiale (AMPF).

Signé à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés par Yasmine Lahlou-Filali, Vice-Présidente de la Fondation Noufissa Pharma 5, François Reybet-Degat, Représentant du UNHCR au Maroc et Abdellatif Maamri, Directeur exécutif de l’Association marocaine de planification familiale, cet accord de partenariat tripartite vise à renforcer le programme médical conjoint entre l’UNHCR et l’AMPF au profit des réfugiés.

Il marque une étape significative dans l’engagement continu des trois parties prenantes à travailler ensemble pour créer un environnement inclusif et solidaire pour soutenir les populations réfugiées.

En vertu de ce partenariat, qui prend effet en 2024 et se prolonge jusqu’en 2026, la Fondation Noufissa Pharma 5 s’engage à effectuer un don de médicaments d’une valeur d’un million de dirhams sur trois ans au bénéfice des réfugiés présents sur le territoire marocain, dans le cadre du programme de santé conjoint entre l’AMPF et l’UNHCR.

La première dotation a été livrée par la Fondation Noufissa Pharma 5 à l’AMPF qui se charge de sa distribution auprès de ses Centres de Santé, en sa qualité de partenaire d’exécution du volet Santé du UNHCR au Maroc.

Cette convention tripartite fait suite à la convention-cadre signée le 19 décembre 2023 entre la Fondation Noufissa Pharma 5 et l’UNHCR, couvrant les années 2024/2025/2026, et visant à renforcer les efforts conjoints pour faciliter l’accès des réfugiés aux médicaments, à l’éducation et à l’insertion économique et sociale au Maroc.

En effet, le partenariat entre la Fondation Noufissa et l’UNHCR, qui date de 2019, a déjà permis de poser les jalons de cette collaboration renforcée.

En mettant l’accent sur l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, ce partenariat vise à offrir aux réfugiés les opportunités nécessaires pour reconstruire leurs vies et apporter une contribution positive à la société marocaine qui les accueille.

Selon les signataires, cet engagement commun est aligné avec les principes de solidarité et d’inclusion prônés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’endroit des réfugiés.

Dans une déclaration à la presse, Mme Lahlou-Filali, également directrice générale et pharmacienne responsable du Laboratoire Pharma 5, a indiqué qu’à travers cet accord tripartite, la Fondation va accompagner l’insertion de nombreux réfugiés notamment en terme d’accès aux soins, en accompagnant pour une durée de trois ans, le UNHCR et l’AMPF pour la distribution des médicaments.

“Cet accord permet l’inclusion et l’insertion des réfugiés, conformément à la volonté royale”, a-t-elle relevé.

Pour sa part, M. Reybet-Degat a affirmé que cette signature s’inscrit en droite ligne du thème de la journée mondiale des réfugiés pour l’année 2024, à savoir solidarité et inclusion, soulignant que la stratégie nationale d’immigration et d’asile permet notamment l’inclusion des réfugiés dans le système de santé.

“Cette inclusion se nourrit de l’implication de l’écosystème marocain à la fois avec une société privée Pharma5 et l’AMPF qui est très engagée dans l’inclusion des Marocains dans le système de santé mais aussi des populations étrangères résidant sur le territoire du Maroc, migrants et réfugiés”, a-t-il soutenu.

De son côté, le directeur exécutif de l’AMPF a noté que cet accord vise à garantir les médicaments aux réfugiés dans le cadre des prestations sanitaires de l’Association en partenariat avec le Haut commissariat et le soutien de la Fondation Noufissa.