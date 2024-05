Rabat : Le centre de recherche de l’OLP rend hommage au Haut-commissaire aux anciens résistants

mercredi, 8 mai, 2024 à 19:20

Rabat – Le centre de recherche de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a rendu, mercredi à Rabat, un hommage au Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Cet hommage qui s’est déroulé en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, s’inscrit dans le cadre de la visite de la délégation du centre de recherche de l’OLP au Maroc pour assister à la deuxième édition du Prix “Al-Qods Acharif” d’excellence journalistique dans les médias de développement, organisé annuellement par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur des étudiants des instituts des médias au Maroc et en Palestine.

S’exprimant à cette occasion, M. El Ktiri a fait part de sa joie pour cet hommage qui lui a été rendu, soulignant dans ce sens, que le Haut-Commissariat est soucieux de préserver la mémoire historique commune entre le Maroc et la Palestine, à travers la signature d’accords de partenariat et de coopération en matière de conservation et de sauvegarde de cette mémoire.

Il a, en outre, indiqué que cet évènement a constitué l’occasion d’échanger des idées et des points de vue et de partager des informations en lien avec le domaine de la documentation de la mémoire commune des deux pays frères.

Pour sa part, le directeur du centre de recherche de l’OLP, Montaser Jarrar a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre a permis à la délégation palestinienne de prendre connaissance de la précieuse expérience accumulée par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération en matière de préservation de la mémoire nationale, du patrimoine historique et du combat du peuple marocain.

M. Jarrar a ajouté que “l’histoire de la lutte et de la résistance marocaines au fil de l’histoire” ont également été passées en revue, outre l’examen des moyens de renforcement de la coopération entre la Palestine et le Maroc dans le domaine de la recherche et des études qui concernent la mémoire collective et bilatérale.

A cette occasion, les membres de la délégation ont effectué une visite à l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération au haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, leur permettant ainsi de découvrir les étapes phares dans l’histoire de la résistance marocaine et de la lutte pour l’indépendance.

Le centre de recherche de l’OLP a été créé, le 28 février en 1965 à Beyrouth, suite à la décision du Comité exécutif de l’OLP, moins d’une année après la création de l’Organisation. Il s’agit du premier Think Tank stratégique palestinien ayant pour mission la collecte et l’analyse de tous les documents en relation avec la cause palestinienne.

Le centre vise à élaborer des recherches et des études politiques, économiques, sociales et culturelles liées à la cause palestinienne, et à former les jeunes chercheurs, dans ce domaine, outre des partenariats nationaux, arabes et internationaux.