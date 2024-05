11ème Logismed : la digitalisation de la chaîne logistique, élément clé pour assurer la compétitivité des entreprises marocaines

Casablanca – La digitalisation de la chaîne logistique (supply chain) et du secteur de la logistique constitue un élément clé pour assurer la compétitivité des entreprises marocaines dans les marchés mondiaux, ont souligné les participants à une table ronde tenue, mercredi à Casablanca, en marge du 11ème Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).