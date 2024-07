Le 2e Symposium économique africain, les 11 et 12 juillet à Rabat (PCNS)

vendredi, 5 juillet, 2024 à 15:54

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) organise la 2e édition du Symposium économique africain (AES) les 11 et 12 juillet à Rabat, sous le thème “Favoriser la transformation économique de l’Afrique par des financements innovants”.

Cette édition, qui connaitra la participation de hauts responsables des institutions internationales, vise à explorer les nouveaux défis de la gestion macroéconomique et à mettre l’accent sur la promotion de la transformation économique de l’Afrique, indique le PCNS dans un communiqué.

“L’AES aspire à devenir un rendez-vous annuel d’envergure continentale réunissant des économistes, des décideurs politiques et des universitaires au sujet de l’économie africaine, en portant une attention particulière aux défis de stabilité macroéconomique et aux enjeux structurels qui influencent le développement économique de l’Afrique”, indique le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, cité par le communiqué.

Le Symposium se déroulera en deux parties distinctes. La première partie explorera les nouveaux défis de la gestion macroéconomique, notamment l’efficacité de la politique monétaire pour juguler l’inflation tout en soutenant la croissance économique, les implications des resserrements monétaires sur la stabilité financière, ainsi que le rôle de nouvelles stratégies budgétaires pour assurer la discipline budgétaire et la soutenabilité de la dette.

Dans la seconde partie, le Symposium mettra l’accent sur la promotion de la transformation économique de l’Afrique grâce à des mécanismes de financement novateurs. Les discussions porteront sur les mécanismes de financement de la transition écologique, les aspects sociaux du financement du développement, les actions politiques pour exploiter le potentiel financier domestique, ainsi que le rôle de la communauté financière internationale pour combler les déficits de financement et relever les défis de la restructuration de la dette.

L’AES offrira également l’opportunité de présenter le rapport annuel sur l’économie africaine, qui dresse la cartographie des dynamiques économiques africaines à différentes échelles, conclut le communiqué.