Le 6è Congrès national des Junior-Entreprises marocaines, le 22 juin à Marrakech

mardi, 18 juin, 2024 à 15:00

Marrakech – La 6ème édition du Congrès national des Junior-Entreprises marocaines (CNJEM) se tiendra, le 22 juin à Marrakech, sous le thème “L’inclusion, la voie vers un Maroc sérieux et ambitieux”.

Organisé par la Confédération des Junior-Entreprises marocaines (CJEM), ce rendez-vous annuel incontournable pour les junior-entrepreneurs marocains, représente une plateforme d’échanges, de partage et de découverte, réunissant des étudiants, des professionnels et des partenaires de divers horizons, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition se distingue par une programmation riche et innovante, incluant des conférences inspirantes, des compétitions dynamiques et des stands individuels pour chaque junior-entreprise, souligne le communiqué, relevant que ces stands offrent aux participants l’opportunité de mettre en avant leurs projets, leurs talents et leur savoir-faire.

Cette année, le congrès mettra en avant l’importance de l’inclusion comme moteur de développement, font savoir les organisateurs, expliquant qu’en intégrant toutes les facettes de la société, l’inclusion libère un potentiel énorme en termes d’idées, de talents et de perspectives, renforce la cohésion sociale, stimule l’innovation et dynamise l’économie.

En outre, une vision inclusive des jeunes entrepreneurs, passionnés et créatifs, insuffle une nouvelle énergie au Maroc, le rendant ainsi plus ambitieux et sérieux dans ses objectifs, ajoute la même source.

Les junior-entreprises sont des associations étudiantes implantées dans les établissements d’enseignement supérieur.

Ces associations à vocation économique et pédagogique se définissent comme un vecteur d’employabilité et d’engagement des étudiants. En leur permettant de mettre en pratique l’enseignement théorique qu’ils reçoivent, les junior-entreprises constituent une passerelle entre les études et l’entreprise, au service de l’insertion professionnelle des étudiants.

Depuis sa création en 2017, la CJEM s’engage à promouvoir le mouvement des junior-entreprises au Maroc et à valoriser le rôle crucial des jeunes entrepreneurs dans le développement socio-économique du pays.

La confédération veille à ce que le statut des junior-entreprises soit reconnu et respecté, tout en encourageant la création de nouvelles entités dans les établissements d’enseignement supérieur à travers le Royaume.